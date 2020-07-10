Казахстан увеличил экспорт сельхозпродукции

Какие индустриальные проекты будут реализованы в этом году в Казахстане, рассказал премьер-министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании правительства, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«В рамках карты индустриализации в этом году будет реализовано 160 проектов в топливно-энергетическом и агропромышленном комплексах, металлургии, химической и легкой промышленности, строительной индустрии, машиностроении и фармацевтике на сумму 1,1 трлн тенге», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина сообщил, что по результатам полугодия объем инвестиций в основной капитал в отрасли сельского хозяйства вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 19% до 232 млрд тг, в переработку – на 16,6% до 40 млрд тг. В текущем году общая посевная площадь сельхозкультур доведена до 22,5 млн га.

«За 6 месяцев текущего года экспорт продукции сельского хозяйства в физическом объеме вырос на 14,9% с 4,7 до 5,4 млн тонн. В результате реализации проектов по повышению и восстановлению водообеспеченности общий объем орошаемых земель увеличится с 1,5 млн га в 2020 году до 2 млн га в 2022 году», - резюмировал Аскар Мамин.