Госгранты на капельное орошение получили туркестанские предприниматели

Аким Сайрамского района Туркестанской области Уласбек Садибеков в рамках государственной программы «Енбек» поручил оказать финансовую поддержку предпринимателям, использующим капельное орошение на придомовых земельных участках. 100 человек из 11 сельских округов района получили необходимые денежные средства, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В начале года аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поручил внедрять капельное орошение на придомовых земельных участках. В Сайрамском районе в этом направлении продолжается масштабная работа. Жители района, получившие государственные гранты, строят систему капельного орошения возле своих домов, проводят посевные работы. Используя израильский метод орошения, хозяйственники в первую очередь обеспечивают себя работой, которая затем станет хорошим источником дохода, полученного от земледелия.

«Каждому гражданину, желающему заниматься первичным предпринимательством, были предоставлены средства государственного гранта в размере 200 месячных расчетных показателей. Его реализация находится на контроле руководителей ответственных отраслей. Теперь еще 109 документов находятся на рассмотрении комиссии. Жители, которые уже приступили к делу, скоро получат первый урожай. Планируется трудоустроить на постоянной основе 200 граждан», - говорится в распространенном сообщении.