Президент Казахстана выступил на Международном форуме по северному экономическому сотрудничеству

Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением на Международном форуме по северному экономическому сотрудничеству – 2020. передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.

Глава государства, высоко оценив инициированную Президентом Мун Чжэ Ином стратегию «Новой Северной политики», которая за последние три года неоднократно доказывала свою актуальность и жизнеспособность, приветствовал дальновидный подход лидера Южной Кореи к построению более процветающей, взаимосвязанной и стабильной Евразии.

По мнению Президента Казахстана, в настоящее время, когда мир столкнулся с беспрецедентными вызовами пандемии коронавируса, определяющее значение приобретает синергия политической воли и экономического благоразумия.

Говоря о казахстанско-южнокорейском стратегическом партнерстве, основанном на общих ценностях, взаимной поддержке и тесных связях между людьми, Касым-Жомарт Токаев отметил вклад стотысячной корейской общины Казахстана, которая служит «золотым мостом» дружбы между народами двух стран.

– Корейские инвестиции в казахстанскую экономику превысили 7 млрд долларов. Несмотря на глобальную турбулентность, двусторонний товарооборот продемонстрировал уверенный рост. Следует отметить, что на долю Казахстана приходится 70 % общего ВВП всех пяти государств Центральной Азии. Корея занимает 10-е место среди ведущих инвесторов. Таким образом, есть огромный неиспользованный потенциал для дальнейшего наращивания нашего взаимовыгодного сотрудничества, – уверен Глава государства.

Президент Казахстана подчеркнул, что исторический визит Мун Чжэ Ина в нашу страну в апреле 2019 года открыл новую страницу в двустороннем взаимодействии. Подписанная в ходе этого визита программа «Свежий ветер» направлена на активизацию всесторонних казахстанско-корейских экономических, торговых и культурных отношений.

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев констатировал, что программа «Свежий ветер» и стратегия «Новой Северной политики» соответствуют стратегическим задачам, закрепленным в национальных программах, включая «Цифровой Казахстан» и «Нұрлы жол».

Указав на приближающееся завершение длительного нефтяного суперцикла в мире, Глава государства подчеркнул первостепенную важность построения диверсифицированной и устойчивой экономики для Казахстана.

– Поэтому я инициировал Новый экономический курс. Он связан не только со структурными реформами, но и с построением более динамичного и сильного государства. Казахстан готов предложить специально разработанные для корейских инвесторов инструменты, в том числе налоговые и таможенные преференции, софинансирование проектов, частичные гарантии и механизмы поддержки экспорта, – сказал Президент.

Глава государства также остановился на потенциале Международного финансового центра «Астана», функционирующего на английском праве, особо отметив уникальность его экосистемы для иностранного бизнеса.

В завершение выступления Касым-Жомарт Токаев пожелал участникам форума плодотворной работы, а Президенту и Правительству Южной Кореи – удачи и успехов в их благородных начинаниях.