США предоставили Казахстану помощь на 1 млн долларов

США через USAID в Казахстане объявили о закупке необходимого лабораторного оборудования и материалов для поддержки мер по борьбе с пандемией COVID-19, принимаемых правительством Казахстана, говорится в сообщении портала zakon.kz, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Эти материалы были предоставлены в рамках проекта USAID "Обеспечение устойчивости местной системы здравоохранения". Этот второй этап поставки материалов оценивается в сумму 1,113,907 долларов и будет поддерживать, как меры чрезвычайного реагирования на COVID-19 в Казахстане, так и возможности реализации долгосрочной готовности к пандемии. Благодаря данному специализированному лабораторному оборудованию Министерство здравоохранения будет обладать более надежным диагностическим потенциалом для быстрого выявления COVID-19, а также обеспечения готовности к будущим вероятным и еще неизвестным пандемиям. В условиях эпидемии замедление и, в конечном итоге, прекращение распространения среди населения инфекционного заболевания, такого как COVID-19, зависит от проведения точных диагностических тестов за короткий промежуток времени, - сообщили в консульстве США в Казахстане.

Эти тесты и материалы подтверждают способность правительства Казахстана к расширенному проведению точного тестирования, а также к выявлению, исследованию и пониманию вирусных угроз, таких как COVID-19.

Этот этап поддержки включает поставку более 50 000 наборов для транспортировки вирусных образцов, а также картриджей Cepheid SARS-COV-2 для тестирования на вирусы и поддержки текущих усилий здравоохранения по быстрому выявлению случаев заболевания.

В партнерстве с Правительством Казахстана, USAID определил приоритетные области для оказания содействия и будет продолжать закупки необходимых лабораторных материалов. Как ожидается, дополнительные лабораторные материалы на сумму более 700 000 долларов будут доставлены в течение ноября 2020 года. Кроме того, уже были сделаны дополнительные закупки, поскольку USAID продолжает осуществлять поддержку Национального стратегического плана готовности и реагирования Казахстана.

Правительство США выделило более 5,7 миллиона долларов для осуществления содействия в борьбе с COVID-19 в Казахстане. Это содействие будет направлено ​​на удовлетворение неотложных потребностей в профилактике, выявлении эпидемий и в принятии ответных мер по ним, опираясь на существующие стратегии обеспечения устойчивости системы здравоохранения в Казахстане.