В Акмолинской области Казахстана начато строительство новой молочно-товарной фермы

Акмолинская область является крупнейшим агропромышленным регионом страны. Наряду с производством зерна большое внимание уделяется и развитию животноводства. Поэтому в области начата работа по реализации четырех крупных проектов молочно-товарных ферм, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Строительство одного из таких объектов начато уже в этом году в Аккольском районе при ТОО «Енбек». Новая молочно-товарная ферма мощностью 1200 голов голштино-фризской породы внесет существенный вклад в развитие мясо-молочного направления сельского хозяйства.

Ферма является одной из крупнейших в области, поголовье крупного рогатого скота на сегодня составляет 1 447 голов. Ежегодно производится до 3 тысяч тонн молока.

Предприятие также занимается органическим земледелием, имеет более 4 тысяч гектаров сертифицированных земель.

«В 2018 году на предприятии построена семенная линия «PETKUS», оборудование произведено в Германии. Линия включает 6 видов очистки, которые позволяют получать исключительно чистое зерно органических культур и семян зерновых, зернобобовых и кормовых культур», - проинформировали в ТОО «Енбек».

Основным рынком сбыта является АО «Сут», ТОО ХПП «Тонкерис», торговые сети коммунальных рынков столицы, органическая продукция поставляется в страны дальнего зарубежья.

На предприятии работают 90 человек, с вводом новой фермы количество рабочих мест увеличится.

В целом, новые проекты агропромышленного комплекса должны дать серьезную прибавку к объемам товарной продукции и значительно расширить потенциал собственного производства, что позволит решить вопрос импортозамещения.