Казахстан выполняет авиарейсы в 13 стран

По международным направлениям из Казахстана выполняются регулярные авиарейсы в 13 стран по 40 маршрутам с частотой 117 рейсов в неделю. Об этом, как сообщает Trend, передает «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

Турция – 12 рейсов в неделю;

ОАЭ – 31 рейс в неделю;

Узбекистан - 22 рейса в неделю;

Россия – 10 рейсов в неделю;

Кыргызстан – 7 рейсов в неделю;

Беларусь – 4 рейса в неделю;

Украина – 4 рейса в неделю;

Германия – 9 рейсов в неделю;

Грузия – 9 рейсов в неделю;

Таджикистан – 2 рейса в неделю;

Южная Корея – 2 рейса в неделю;

Египет – 2 чартерных рейса в неделю;

Мальдивы – 3 рейса в неделю.