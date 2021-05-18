Казахстан выполняет авиарейсы в 13 стран
По международным направлениям из Казахстана выполняются регулярные авиарейсы в 13 стран по 40 маршрутам с частотой 117 рейсов в неделю. Об этом, как сообщает Trend, передает «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.
Турция – 12 рейсов в неделю;
ОАЭ – 31 рейс в неделю;
Узбекистан - 22 рейса в неделю;
Россия – 10 рейсов в неделю;
Кыргызстан – 7 рейсов в неделю;
Беларусь – 4 рейса в неделю;
Украина – 4 рейса в неделю;
Германия – 9 рейсов в неделю;
Грузия – 9 рейсов в неделю;
Таджикистан – 2 рейса в неделю;
Южная Корея – 2 рейса в неделю;
Египет – 2 чартерных рейса в неделю;
Мальдивы – 3 рейса в неделю.
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