Свыше 4 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 4 024 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 832 248 заболевших, из них скончались 10 154 человека.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 6 169 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 747 978.
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