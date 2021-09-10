Свыше 4 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 4 024 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 832 248 заболевших, из них скончались 10 154 человека.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 6 169 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 747 978.