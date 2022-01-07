Контртеррористическая операция продолжается, кто не сдастся, будет уничтожен - Токаев

БАКУ /Trend/ - Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружия, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен.

Как передает в пятницу Trend, об этом в пятницу в обращении к народу сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В связи со стабилизацией обстановки мною принято решение включить Интернет-связь в отдельных регионах страны на определенные временные интервалы. Это решение, уверен, положительно повлияет на жизнедеятельность наших граждан. Но предупреждаю, что свободный доступ в Интернет не означает свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов», - сказал президент.

По его словам, в случае появления таких материалов будут приняты меры по обнаружению и наказанию их авторов.

«Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружия, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен. Впереди большая работа по извлечению уроков пережитой нами трагедии. В том числе с социально-экономической точки зрения», - подчеркнул Токаев.

Правительству предстоит принять конкретные решения, о которых я скажу 11 января в Мажилисе, отметил он.