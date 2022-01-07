В Алматы задержали более 70 боевиков и более 30 мародеров

Более 70 боевиков, нападавших на здания администрации, и более 30 мародеров задержаны в Алматы. Об этом сообщил в пятницу телеканал "Хабар-24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Алматы задержано более 70 боевиков, нападавших на административные здания, и более 30 мародеров. Вот такую информацию нам озвучили в департамента полиции Алматы", - сказала ведущая в эфире.