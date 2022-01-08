Среди задержанных в Алматы есть иностранцы - МВД
В органы полиции доставлены 4266 человек. Среди задержанных - иностранные граждане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Казинформ»сообщили в Ситуативном центре МВД.
В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства.
В населенном пункте Жамбылской области обнаружен схрон оружия (несколько единиц автоматов и пистолетов).
Также полицейские Алматы в одном из СТО микрорайона Калкаман изъяли патроны, боеприпасы и похищенное имущество (велосипеды, телевизоры и сотовые телефоны).
Проводится досудебное расследование.
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