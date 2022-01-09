Деятельность крупных супермаркетов возобновлена в Алматы

В Алматы возобновлена деятельность крупных торговых сетей, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ»

«На сегодня открыты 28 филиалов супермаркетов сетей «Magnum», «Тоймарт» и «Смолл». Запасы продовольствия в торговых объектах, на складах поставщиков и дистрибьюторов – в достаточном объеме. Приняты меры для обеспечения безопасности. График работы в торговых сетях установлен с девяти до 18 часов на ближайшие два дня», - рассказали в пресс-службе управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.

Девятого января торговая сеть «Magnum» откроет 40 магазинов. График работы – с 9 до 18 часов.

Кроме того, десятого января планируется поэтапное возобновление деятельности всех производственных предприятий города, в первую очередь – пищевой промышленности.