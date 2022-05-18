Официальная оценка текущей ситуации по безопасности полетов в Казахстане будет опубликована Европейским союзом в начале июня текущего года, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

17 мая в Брюсселе состоялось заседание Комитета по безопасности полетов Европейского союза с участием руководителей авиационных властей 27 стран-членов Европейского союза, на котором заслушан отчет Казахстана по ситуации в отрасли гражданской авиации и безопасности полетов.

В состав казахстанской делегации вошли: председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев, советник министра индустрии и инфраструктурного развития РК Азат Бектуров, генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» Каталин Раду, представители посольства РК в Бельгии и авиакомпании «Эйр Астана».

Казахстанская делегация доложила о прогрессе и мерах, принимаемых Казахстаном в области безопасности полетов, а также проинформировала о независимой проверке аудиторами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в рамках Координированной валидационной миссии ИКАО (ICVM), в которой Казахстан повысил уровень обеспечения безопасности полетов с 74% до 84%, что на 15% выше среднемирового показателя.

Члены Комитета по безопасности полетов ЕС высоко оценили достигнутые Казахстаном результаты и приветствовали усилия Казахстана по повышению уровня безопасности полетов.

Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствуют ограничения для казахстанских авиакомпаний на полеты в Европейские страны.