Обсуждено развитие финансово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном

БАКУ /Trend/ - Делегация Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) во главе с управляющим Кайратом Келимбетовым провела ряд встреч с представителями азербайджанских государственных ведомств.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на МФЦА.

Делегация во главе с управляющим провела встречу с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и председателем Центрального банка Талехом Кязымовым, говорится в сообщении.

"В ходе встреч до азербайджанской стороны были доведены основные тенденции развития финансового центра с учетом обновленной экономической повестки Казахстана. Стороны обменялись мнениями по вопросам развития финансово-экономического сотрудничества МФЦА и финансовых институтов Азербайджана", - говорится в сообщении.

Главный экономист Международного финансового центра "Астана" Бауржан Бектемиров отметил, что МФЦА вызывает интерес как региональная платформа для привлечения инвестиций и экосистема с регулированием, подходящим для современных финансовых услуг.

"Совместно с Правительством Казахстана МФЦА работает над интеграцией экосистемы центра со специальными экономическими зонами, что увеличит экономическую активность. В частности, этот опыт интересен азербайджанским контрпартнерам. На встрече с Центральным банком Азербайджана МФЦА провел презентацию возможностей и обсудил опыт регулирования в независимых юрисдикциях и специальных зонах, что важно для азербайджанской стороны, которая сегодня развивает Алятскую свободную экономическую зону. Само развитие зоны укрепит трансрегиональную интеграцию, что важно для казахстанско-азербайджанских отношений", - сказал Бауржан Бектемиров, слова которого приводятся в сообщении.