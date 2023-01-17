Казахстан и ОАЭ подписали ряд документов о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты подписали 9 документов о сотрудничестве в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ОАЭ.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Акорду.

Документы, подписанные между Казахстаном и ОАЭ:

Совместная декларация между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о создании стратегических инвестиционных проектов;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Главным управлением гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов;

Соглашение о принципах между Министерством энергетики Республики Казахстан, фондом KIDF и компанией Masdar;

Соглашение о сотрудничестве между Фондом KIDF и компанией Masdar;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и компанией Abu Dhabi Ports;

Соглашение о стратегическом партнерстве между АО «НК «КазМунайГаз» и компанией Abu Dhabi Ports Group;

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов;

Меморандум о взаимопонимании между Институтом дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Дипломатической академией имени Ануара Гаргаша;

Соглашение между архивом Президента Республики Казахстан и Национальной библиотекой и архивами Объединенных Арабских Эмиратов по осуществлению международных связей в области архивного дела.

Вышеупомянутые документы были подписаны по итогам встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента ОАЭ Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.