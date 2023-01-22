Stadler выведет общественный транспорт в Казахстане на новый уровень

БАКУ /Trend/ - Stadler убежден, что своими инновационными продуктами и ноу-хау может помочь вывести общественный транспорт в Казахстане на новый уровень.

Об этом сказал Trend заместитель руководителя группы по коммуникациям Фабиан Веттори.

Казахстанские железные дороги (КТЖ) и Stadler подписали три долгосрочных контракта на поставку 537 спальных и кушетных вагонов, в том числе 20-летний контракт на полное обслуживание в декабре 2022 года.

Общий контракт охватывает производство и обслуживание спальных и кушетных вагонов на общую сумму 2,3 миллиарда евро. Контракт также включает передачу технологии из Швейцарии в Казахстан и приобретение местного производства в Астане.

Заместитель начальника группы коммуникаций сообщил, что в контексте наращивания квалификации местного персонала требуется значительное увеличение потенциала, а значит, для этой цели также потребуются инвестиции.

По словам замглавы, с проектом в Казахстане Stadler выходит на новый рынок и расширяет географию присутствия в регионе СНГ.

"Stadler постоянно изучает возможности во всех странах региона СНГ, а не только в Казахстане", — заключил он.

Stadler — швейцарская компания, специализирующаяся на производстве поездов и трамваев. Штаб-квартира компании находится в Буснанге на востоке Швейцарии. Штат компании насчитывает более 13,000 человек, работающих в различных производственных и инженерных подразделениях, а также в более чем 70 сервисных центрах.