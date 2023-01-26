Казахстан вступил в новый этап развития - Токаев

Казахстан вступилы в новый этап развития. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Казинформ", заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на заседании Сената Парламента РК.

"Наша страна вступила в новый этап развития. В прошлом году мы приступили к реализации конституционной реформы. Были внесены важнейшие изменения в Основной закон. В ноябре состоялись президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов Сената. Кроме того, моим Указом был назначен ряд сенаторов. Таким образом, завершился процесс формирования состава Сената.

Обновилась почти половина депутатского корпуса, в котором имеются представители всех регионов, в том числе вновь созданных. Специальная квота выделена для членов Ассамблеи народа Казахстана. Все это позволит Сенату защищать интересы всех граждан страны. В целом, Палата играет особую роль в системе государственного управления. Согласно Конституции, на Сенат возлагаются важные функции. Созданы все условия для качественного осуществления законотворческой деятельности.

Палата с честью исполняет свою работу. Сенаторы приняли самое активное участие в реализации масштабных реформ. Пользуясь случаем, хочу выразить вам искреннюю благодарность. Уверен, что избранные депутаты придадут новый импульс работе Сената», - сказал президент Казахстана.

Он добавил, что в стране утвердился принцип "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство".

"Проводимые реформы направлены на формирование сбалансированной системы властных институтов, расширение возможностей участия граждан в политическом процессе, повышение эффективности государственного управления.

Благодаря широкой общественной поддержке наших инициатив работа по масштабной модернизации принесла серьезные результаты. Но мы не будем останавливаться на достигнутом. Предстоит большая работа", - заключил глава государства.