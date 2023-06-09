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Казахстан и Азербайджан прорабатывают соглашение о поставке локомотивов - министр

Казахстан Материалы 9 июня 2023 11:10 (UTC +04:00)
Казахстан и Азербайджан прорабатывают соглашение о поставке локомотивов - министр

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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АСТАНА /Trend/ - На сегодня у нас находится в проработке соглашение по поставке локомотивов в Азербайджан.

Как передает корреспондент Trend, об этом сказал министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в ходе встречи с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым на полях Астанинского международного форума (AIF 2023).

«Азербайджан проявил интерес к покупке семи локомотивов. Мы открыли новую программу, которая позволит азербайджанским покупателям аккредитоваться в Казахстане, и мы со своей стороны возместим транспортные расходы азербайджанским покупателям. В этой связи мы создадим взаимовыгодные условия для обеих сторон», - сказал министр.

Жумангарин также предложил на уровне соответствующих министерств подписать договор о сотрудничестве в торгово-экономических отношениях в различных сферах.

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