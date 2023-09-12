Производство мяса в Казахстане увеличилось на 7 %

БАКУ /Trend/ - За первые семь месяцев текущего года в Казахстане было произведено 43,5 тысячи тонн свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота (КРС), свиней, овец, коз и лошадей, передает Trend. Это на 6,5% больше, чем в предыдущем году.

Наибольший объем производства мяса приходится на Костанайскую область, где было произведено 7,5 тысячи тонн, что означает рост на 25% по сравнению с предыдущим годом. В тройку лидеров также входят Актюбинская (6,3 тысячи тонн, рост 1,7%) и Северо-Казахстанская (6,2 тысячи тонн, рост 28,5%) области.

За весь 2022 год в стране было произведено 73,1 тысячи тонн мяса, что на 11,4% больше, чем в предыдущем году.

К августу в стране было 9,7 миллиона голов крупного рогатого скота, что на 2,7% больше, чем годом ранее. Количество коров составляло 4,8 миллиона голов, что означает рост на 4,7%.

Поголовье лошадей также увеличилось на 7,7% до 4,2 миллиона голов, верблюдов на 4,4% до 280,7 тысячи голов и овец на 3,6% до 23 миллионов голов.

Количество коз сократилось на 3,9% до 2,6 миллиона голов, свиней на 2,7% до 818,3 тысячи голов, а птицы на 0,3% до 49,6 миллионов голов.

За год было убито или реализовано в живом весе 1,1 тысячи тонн скота и птицы (рост на 4,1%) и 666,7 тонн в убойном весе (рост на 4,6%).

В июле текущего года цены на мясо и мясопродукты выросли на 0,3% за месяц и на 11,2% за год.

В региональном разрезе, наибольший рост цен за год зафиксирован в столице - 16,3%. Также высокий рост цен отмечен в Алматинской (15,5%) и Северо-Казахстанской (15,2%) областях. Самое незначительное увеличение цен зафиксировано в Туркестанской области - всего 5,7%.

Что касается видов мяса, то говядина подорожала на 11,5%, баранина на 7,1%, свинина на 11,9%, конина на 9,1%, вареная колбаса на 14,5%, а полукопченая колбаса на 12,7%.