Страны региона в ближайшей перспективе могут довести взаимный товарооборот до $15 млрд - Касым-Жомарт Токаев

БАКУ /Trend/ - Страны региона в ближайшей перспективе могут довести взаимный товарооборот до 15 миллиардов долларов.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

"Благодаря совместным усилиям наш регион динамично развивается, все более укрепляет свои позиции на международной арене, принимает активное участие в глобальных процессах. Это подтверждают растущие контакты на различных уровнях как в самом регионе, так и вовне. Без преувеличения можно сказать, что Центральная Азия становится пространством новых экономических возможностей в торговле, инвестициях, бизнесе, науке и инновациях", - сказал глава государства.

По его словам, на достигнутом останавливаться нельзя, следовало бы в полной мере реализовать огромный экономический потенциал региона.

"Важно сообща противостоять угрозам современности и вместе искать пути решения возникающих проблем. Скорее всего, ближайшее десятилетие станет определяющим для нашего региона. И только от нас самих зависит насколько эффективно мы воспользуемся этим историческим шансом. Приоритетной задачей в этом плане является максимальное задействование наших экономических возможностей, нашего потенциала", - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что является важным последовательное наращивание торговых потоков между странами.

"Мы наблюдаем ощутимые результаты работы в этой сфере. Как я уже отметил, взаимная торговля между государствами региона показывает устойчивый рост. У наших стран имеется шанс в ближайшей перспективе довести взаимный товарооборот до 15 миллиардов долларов. Но для этого важно устранять существующие барьеры, уйти от избыточного протекционизма, создать транспарентные условия торговли. Сегодня с развитием производственных мощностей в наших странах мы можем на взаимовыгодной основе заместить друг для друга многие виды импортируемой продукции. В частности речь идет о товарах сельскохозяйственной, строительной отрасли, химической и текстильной промышленности", - сказал глава государства.

Он добавил, что приоритетной задачей является увеличение экспорта за счет расширения торговой номенклатуры.

"Казахстан мог бы нарастить свой экспорт в страны региона по 175 несырьевым товарным позициям. Полагаю, основным локомотивом расширения торгового оборота должны выступить деловые круги наших стран. Поэтому, на мой взгляд, работа по созданию для них благоприятной среды должна стать приоритетной", - добавил Касым-Жомарт Токаев.