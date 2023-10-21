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В ноябре между Казахстаном и Китаем начнет действовать безвиз

Казахстан Материалы 21 октября 2023 02:49 (UTC +04:00)
В ноябре между Казахстаном и Китаем начнет действовать безвиз

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Безвизовый режим между Казахстаном и Китаем начнет действовать с 10 ноября 2023 года. Об этом сообщили в МИД Казахстана, передает Trend.

«Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований было заключено в городе Сиане 17 мая 2023 года. Вступит в силу 10 ноября 2023 года», - говорится заявлении МИД Казахстана.

Казахстанцы смогут находиться в Китае без визы 30 дней с момента пересечения госграницы. Аналогичные правила будут действовать и для жителей Китая.

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