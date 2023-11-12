Планируется исключить обеспечение безопасности Назарбаева из обязанностей КНБ Казахстана

БАКУ /Trend/ - Из обязанностей Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана планируется исключить обеспечение безопасности первого президента Нурсултана Назарбаева, передает Trend.

Согласно информации, об этом говорится в проекте указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Также предусматривается пересмотр функций, текста присяги и правил, касающихся сотрудников этого органа.

Из обязанностей Комитета нацбезопасности планируется убрать обеспечение безопасности первого президента Казахстана, и оставить обеспечение безопасности президента Казахстана.