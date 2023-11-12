В Казахстане построят новый газопровод из Актюбинской области в Костанай

БАКУ /Trend/ - В Казахстане построят новый газопровод, который свяжет Актюбинскую область и город Костанай.

Об этом сказал глава (аким) Костанайской области Казахстана Кумар Аксакалов во время рабочей поездки первого заместителя премьер-министра Романа Скляра в регион, сообщили пресс-служба премьер-министр Казахстана, передает Trend.

По словам главы области, реализация этого крупного проекта позволит провести газификацию как населенных пунктов, так и крупных инвестиционных проектов, которые требуют больших объемов газа. Отмечается, что в Костанайской области всего лишь 28% сельских населенных пунктов имеют доступ к центральному газоснабжению. Поэтому данный проект имеет большое значение для местных жителей.

Роман Скляр подчеркнул, что большие объемы газа понадобятся для реализации проекта по производству горячебрикетированного железа, которое является сырьем для сталелитейной промышленности. Он также подчеркнул важность стремления к более высокой степени переработки, соответствующей международным стандартам качества и экологии.

Региональные власти должны сотрудничать с инвесторами, чтобы синхронизировать реализацию их проектов с учетом дополнительных объемов газа, необходимых в перспективе.

Акимат Костанайской области подчеркнул, что реализация этого проекта станет мощным толчком для развития региона. Он позволит связать существующую газотранспортную сеть республики и удовлетворить растущий спрос региона на природный газ, в том числе для развития конкурентоспособного производства.