Казахстанский холдинг "Байтерек" стремится повысить доступность финансовых услуг в сфере АПК

БАКУ /Trend/ - Вопрос развития сельского хозяйства является одной из стратегических задач АО "Национального управляющего холдинга "Байтерек".

Об этом сообщили Trend в холдинге.

"Агросектор Казахстана обладает большим потенциалом, за последние 10 лет среднегодовой темп роста в отрасли сложился на уровне 3,8 процента. Целенаправленной поддержкой сельхозтоваропроизводителей в группе холдинга занимаются АО "Аграрная кредитная корпорация", которое выдает кредиты на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств, финансирует посевную и уборочную кампании, выдает микрокредиты, а также АО "КазАгроФинанс", являющееся крупнейшей в стране компанией по лизингу сельхозтехники", - сказал источник в холдинге.

Как отметил источник, в нынешнем году "Байтерек" удерживает положительные темпы роста финансирования.

"Так, за прошедшие три квартала 2023 года было предоставлено финансирование АПК на сумму 447 миллиардов тенге (примерно 967 миллиона долларов США), что на 14 процентов больше аналогичного периода прошлого года", - подчеркнули в холдинге.

В холдинге также упомянули, что для повышения доступности финансовых услуг активно проводится работа по цифровизации бизнес-процессов, расширению возможности предоставления кредитов и лизинга онлайн, что особенно важно, учитывая обширную территорию Казахстана и отдаленность многих сельских населенных пунктов от крупных городов.

"Также планомерно проводится работа по привлечению средств из различных источников фондирования для обеспечения растущей потребности фермеров в займах и лизинге", - добавили в холдинге.

Отметим, что за 9 месяцев 2023 года объем финансирования инвестиционных проектов со стороны холдинга "Байтерек" составил 511 млрд тенге, было поддержано 18,1 тысячи проектов малого и среднего бизнеса на общую сумму кредитов порядка 1 трлн тенге. Финансовая поддержка АПК составила 447 млрд тенге.