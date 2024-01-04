"Байтерек" окажет содействие казахстанским компаниям в цифровизации услуг (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Казахстанский Национальный управляющий холдинг "Байтерек" планирует цифровизацию всех услуг дочерних и зависимых компаний в ближайшие годы.

Об этом сказал Trend источник в холдинге.

"В рамках повышения операционной эффективности Холдинга "Байтерек" предпринимаются шаги по сокращению бюрократии, унификации финансирования и четкому разграничению функций внутри Группы. Запланированы полная цифровизация услуг всех дочерних и зависимых компаний в течение двух лет, разработка портала для принятия заявок и создание аналитического центра для централизованного доступа к данным. В дополнение по поручению главы государства будет создана Цифровая карта бизнеса для выявления перспективных предприятий", - сказал источник.

По его словам, эти меры направлены на сокращение времени рассмотрения заявок и расширение охвата мерами государственной поддержки.

"Холдинг "Байтерек" планирует удвоить поддержку несырьевого сектора экономики, что включает активизацию заимствования на внутреннем и внешнем рынках капитала, привлечение ликвидности банков, стимулирование импортозамещения и развитие рынка венчурного финансирования", - сказал источник.

Среди перспективных проектов на будущее источник выделил проекты в нефтехимической и металлургической отраслях, машиностроении, а также подчеркнул, что продолжится работа по поддержке сельхозпроизводителей, модернизации действующих производств, направленная на улучшение социально-экономического благосостояния регионов Казахстана.

"Дочерняя организация Холдинга "Байтерек" Отбасы Банк нацелена на улучшение доступа к программам финансирования приобретения жилья для жителей моногородов и сельских районов. Уже выделены средства для программы "С дипломом в село", и банк ускоряет обработку заявок через цифровизацию и круглосуточную поддержку. Предложены меры по перераспределению части чистой прибыли банка для финансирования жилья, что позволит обеспечить жильем дополнительно около 10 тысяч семей. Развертывается проект "Почтальон-консультант" для расширения доступа к банковским услугам в удаленных регионах страны", - сказал он.

Как отметил источник, за счет инструментов поддержки застройщиков с начала 2023 года введено в эксплуатацию жилье площадью более 1 миллиона квадратных метров.

"Ведется работа по гарантированию долевого жилищного строительства, субсидированию кредитов частных застройщиков. По направлению системы жилищных строительных сбережений за 10 месяцев 2023 года населению выдано свыше 50 тысяч льготных займов", - сказал источник.

Отметим, что за 9 месяцев 2023 года объем финансирования инвестиционных проектов со стороны Холдинга "Байтерек" составил 511 млрд тенге (примерно 1,11 миллиарда долларов США), было поддержано 18,1 тысячи проектов малого и среднего бизнеса на общую сумму кредитов порядка 1 трлн тенге (примерно 2,17 миллиарда долларов). Финансовая поддержка АПК составила 447 млрд тенге (примерно 973 миллиона долларов).