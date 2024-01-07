IFC работает над расширением доступа казахстанских МСБ к финансированию (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация расширит доступ к финансам для малого и среднего бизнеса в Казахстане.

Об этом сказала Trend глава представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Казахстане Екатерина Бенджамин.

По ее словам, несмотря на то, что малый бизнес играет важную роль и на его долю приходится около 27 процентов ВВП Казахстана, существуют значительные препятствия на пути финансирования.

"Такие трудности, как недостаточная документация, неустановленная кредитная история и проблемы с правами собственности в качестве залога, препятствуют их финансовой поддержке", - отметила Екатерина Бенджамин.

Кроме того, глава представительства IFC упомянула, что эти предприятия также столкнулись со значительными перебоями в доходах в результате экономического спада после пандемии, который усугубился геополитической неопределенностью, вызванной войной в Украине.

"Это порождает острую необходимость в индивидуальном подходе, чтобы их оздоровить и помочь им процветать", - подчеркнула она.

По словам Екатерины Бенджамин, поскольку экономика пытается оправиться от этих потрясений, малым предприятиям срочно необходим доступ к финансированию для возобновления операций и адаптации к новому посткризисному экономическому ландшафту.

"Чтобы расширить их доступ к финансам, мы работаем через местные финансовые учреждения. Благодаря нашему сотрудничеству с микрофинансовыми организациями IFC готова стимулировать экономический рост, способствовать созданию рабочих мест и снижению уровня бедности в Казахстане, уделяя особое внимание малообеспеченным сегментам", - добавила она.