Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

Газпромбанк приостанавливает переводы в тенге

Казахстан Материалы 27 января 2024 07:18 (UTC +04:00)
Газпромбанк приостанавливает переводы в тенге

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Российский Газпромбанк прекращает проведение переводов в казахстанских тенге с 1 февраля 2024 года, согласно новой редакции тарифов банка, передает Trend.

Ранее, согласно предыдущей версии тарифов, комиссия за такие переводы составляла 1% от суммы с минимумом в 300 рублей и максимумом в 1500 рублей.

Это изменение затронет клиентов всех сегментов обслуживания банка. Банком-корреспондентом для операций в тенге у Газпромбанка является "Народный банк Казахстана" (Halyk Bank), входящий в Halyk Group.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости