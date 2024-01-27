Газпромбанк приостанавливает переводы в тенге

БАКУ /Trend/ - Российский Газпромбанк прекращает проведение переводов в казахстанских тенге с 1 февраля 2024 года, согласно новой редакции тарифов банка, передает Trend.

Ранее, согласно предыдущей версии тарифов, комиссия за такие переводы составляла 1% от суммы с минимумом в 300 рублей и максимумом в 1500 рублей.

Это изменение затронет клиентов всех сегментов обслуживания банка. Банком-корреспондентом для операций в тенге у Газпромбанка является "Народный банк Казахстана" (Halyk Bank), входящий в Halyk Group.