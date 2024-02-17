В Алматы горит большой склад: создан оперативный штаб (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Пожар вспыхнул на большом складе в казахстанском городе Алматы.
Как передает в субботу Trend со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города, в настоящее время продолжаются работы по тушению пожара. На место прибыли более 100 пожарных и около 30 единиц техники.
Территория пожара может охватывать около трех тысяч квадратных метров.
Как отметили в ДЧС, в связи с пожаром в городе создан оперативный штаб.
По информации, тушение пожара затруднено нахождением на месте пожара взрывоопасных предметов (газовые баллоны).
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!