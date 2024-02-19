Казахстан и Румыния увеличили товарооборот на 8,5%

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Казахстаном и Румынией за 2023 год составил 2,9 млрд долларов, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (2,7 млрд долларов), передает Trend.

Экспорт за 2023 год вырос на 10,1% и составил 2,8 млрд долларов, импорт снизился на 21,1% составил 112,2 млн долларов.

В Румынии функционирует 49 юридических лиц с участием казахстанского капитала, работающих в сфере энергетики, торговли, изготовления мебели, пошива одежды и обуви, а также производства медикаментов. В свою очередь, в Казахстане зарегистрировано 28 совместных казахстанско-румынских предприятий, занятых, в основном, в нефтегазовом секторе.