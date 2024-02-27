Казахстан предложил Всемирному банку подготовить стратегию развития Среднего коридора

БАКУ /Trend/ - Казахстан предложил Всемирному банку подготовить стратегию развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Как передает во вторник Trend, об этом сказал директор департамента транспортной политики министерства транспорта Казахстана Сапар Бектасов в ходе презентации исследования по Среднему коридору, проведенного Всемирным банком сегодня в Тбилиси.

"Учитывая высокий потенциал транспортной соединяемости Центральноазиатского региона с черноморскими странами через кавказский регион с выходом на Европу, нам нужно принимать единовременные и взаимосвязанные меры между странами. Для этого есть необходимость разработки стратегии развития Среднего коридора долгосрочного характера, к примеру до 2040 года или дольше. В связи с этим, мы обращаемся к вам для рассмотрения возможности разработки долгосрочной стратегии по развитию Среднего коридора с учетом всех возможных экономических и экологических изменений в будущем", - отметил Бектасов.

Он также упомянул, что транспортные коридоры являются важным фактором международной конкурентоспособности.

"Как вы понимаете, логистика имеет свои критерии для полноценной эффективности. Считаем необходимым разработать стандарты Среднего коридора, которые могли бы выступить гарантией качества для всех пользователей коридора. Предполагаем, что данные стандарты могли бы делать акцент на фиксированные сроки прохождения грузов через территорию каждой из стран вдоль этого маршрута, обеспечить безопасность, сохранность грузов, единый сервис и конкурентоспособные тарифы. В случае поддержки с вашей стороны, мы детально обсудим данную инициативу с вашей командой", - добавил он.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!