Еще один казахский банк перестает принимать платежи по картам "МИР"

АСТАНА /Trend/ - Казахстанский Bereke Bank с 17 марта перестает принимать платежи по картам "МИР".

Как передает в субботу Trend, об этом говорится в сообщении банка.

"Bereke Bank сообщает, о прекращении взаимодействия с НСПК МИР. Прием безналичных платежей в POS-терминалах Bereke Bank по картам "МИР" будут недоступны с 17 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что операции по картам VISA, MASTERCARD, UnionPay в POS-терминалах Bereke Bank доступны в полном объеме.

Напомним, что ранее казахстанский Freedom Bank приостановил P2P (от человека к человеку) переводы с/на российских платежных карт МИР.

"P2P-переводы в Freedom Bank с/на карту МИР больше не доступны", - сообщили в банке.

В качестве альтернативы банк предложил своим клиентам воспользоваться системой SWIFT, либо услугой перевода денег по номеру телефона через Цифра Банк.

Отметим, что минфин США ввел санкции против Национальной системы платежных карт (НСПК) России. НПКС является оператором российской национальной платежной системы МИР.

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