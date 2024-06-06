В Казахстане приступают к проекту освоения месторождений Каламкас-море и Хазар

БАКУ /Trend/ - Реализация нефтегазового проекта по освоению месторождений Каламкас-море и Хазар начинается в Казахстане, передает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Республики Казахстан.

Проект осуществляется совместными усилиями АО «НК «КазМунайГаз» и ПАО «ЛУКОЙЛ», каждая из которых владеет 50% участия. Подписаны необходимые соглашения, и создано совместное предприятие – оператор проекта ТОО «Kalamkas-Khazar Operating».

Планы включают начало строительства морских платформ на казахстанских верфях в 2026 году для быстрого запуска добычи на месторождении Каламкас-море. Ожидается привлечение более 6 миллиардов долларов прямых инвестиций. На этапе обустройства будет создано до 2000 новых рабочих мест, а на этапе эксплуатации – до 300. Первые работы будут связаны с установкой морских платформ из стальных конструкций на месторождении Каламкас-море.

Проект существенно увеличит экономический потенциал Казахстана, а также создаст новые рабочие места и благоприятный мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие. В Министерстве энергетики отметили, что проект поможет подготовить специалистов мирового уровня.

Месторождение Каламкас-море расположено в центральной части северо-восточного сектора Каспийского моря, в 64 км от берега, на глубине 6-7 метров. Оно представляет собой длинную и узкую структуру длиной около 50 км и шириной до 6 км. Месторождение Хазар находится в 30 км к юго-западу от Каламкас-море и в 65 км к северо-западу от полуострова Бузачи. Оба месторождения имеют подтвержденные запасы, поставленные на баланс Республики Казахстан.