БАКУ /Trend/ - Казахстан разрабатывает альтернативный маршрут в Афганистан через Туркменистан с целью увеличения товарооборота с 1 миллиарда до 3 миллиардов долларов, сообщил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, передает Trend.

«Сейчас товарооборот с Афганистаном составляет около 1 миллиарда долларов. Задача — достичь 3 миллиардов долларов. Это невозможно без логистических подготовок. В настоящее время основным маршрутом в Афганистан является путь через Узбекистан, но также разрабатывается альтернативный путь через Туркменистан», — заявил Жумангарин.

Он также добавил, что в Актау до конца июня будет проведен первый торгово-логистический форум с участием представителей Афганистана.

Кроме того, Жумангарин сообщил, что в начале августа в Алматы ожидается делегация из Афганистана, которая представит выставку-продажу своей продукции.

«С 1 по 5 августа ожидаем большую делегацию афганских бизнесменов, как это было в прошлом году. В этот раз они изъявили желание провести свою выставку-продажу в Алматы», — отметил заместитель премьер-министра Казахстана.