Экс-кандидата в президенты Кыргызстана подозревают в подготовке захвата власти

29 марта 2018 08:52 (UTC+04:00)

Экс-кандидата в президенты Кыргызстана Омурбека Бабанова, занявшего второе место в президентской гонке в прошлом году, подозревают в причастности к подготовке захвата власти и организации массовых беспорядков, передает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы госкомитета нацбезопасности Кыргызстана.

Лидер оппозиционной партии "Республика" экс-премьер-министр Кыргызстана Омурбек Бабанов занял второе место на выборах президента республики, прошедших 15 октября прошлого года. Набрав почти 34 процента голосов избирателей, он стал вторым после лидера гонки – нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова, выдвинутого партией власти. Всего в выборах принимали участие 11 кандидатов.

"Следственное управление ГКНБ расследует уголовное дело в отношении Омурбека Бабанова, которое было выделено в отдельное производство", — сообщил собеседник агентства.

По данным пресс-службы, ранее ГКНБ завершил следствие по делу депутата парламента Канатбека Исаева, который, по версии спецслужбы, готовил насильственный захват власти в случае проигрыша Бабанова под предлогом фальсификации итогов выборов президента.

Сразу после окончания выборов Генеральная прокуратура страны возбудила против Бабанова уголовное дело за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды во время выборной гонки. После этого Бабанов уехал из страны и распространил заявление, что уходит из политики. Позднее ЦИК страны удовлетворил заявление Омурбека Бабанова о досрочном сложении депутатских полномочий.

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