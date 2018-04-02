Министр юстиции Кыргызстана подал в отставку

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков направил президенту Сооронбаю Жээнбекову представление об освобождении Урана Ахметова от должности министра юстиции, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Кыргызстана.

Отмечается, что Ахметов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Министерство юстиции он возглавлял с лета 2016 года.

До вступления в должность министра Ахметов также работал заведующим сектором по взаимодействию с судебными органами отдела правового обеспечения аппарата правительства, а также экспертом отдела правового обеспечения аппарата президента Кыргызстана.

(Автор: Али Мустафаев)

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