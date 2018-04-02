Министр юстиции Кыргызстана подал в отставку

2 апреля 2018 16:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков направил президенту Сооронбаю Жээнбекову представление об освобождении Урана Ахметова от должности министра юстиции, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Кыргызстана.

Отмечается, что Ахметов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Министерство юстиции он возглавлял с лета 2016 года.

До вступления в должность министра Ахметов также работал заведующим сектором по взаимодействию с судебными органами отдела правового обеспечения аппарата правительства, а также экспертом отдела правового обеспечения аппарата президента Кыргызстана.

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Air Arabia изучает пути взаимовыгодного сотрудничества с Кыргызстаном
Бизнес 16:46
Китай может потребовать у Кыргызстана погашения кредита в 386 миллионов долларов
Бизнес 15:32
Евразийский фонд стабилизации и развития финансирует новые проекты в Кыргызстане
Бизнес 12:24
Кыргызстан купит у России новые самолеты
Бизнес 09:52
Узбекистан может арендовать у Кыргызстана пастбища
Бизнес 31 марта 14:51
Кыргызстан намерен увеличить долю безналичных платежей в течение 3 лет
Бизнес 31 марта 12:33
Национальный авиаперевозчик Кыргызстана обновляет парк самолётов
Бизнес 31 марта 11:45
В Москве прошёл День кыргызских товаров
Бизнес 31 марта 09:28
Президент Кыргызстана принял верительные грамоты у послов Германии, Турции и Казахстана
Кыргызстан 30 марта 17:46
Уголовное дело в отношении экс-министра транспорта Кыргызстана приостановлено
Кыргызстан 30 марта 15:54
Генпрокуратура Кыргызстана создаст базу данных всех уголовных дел о коррупции
Кыргызстан 30 марта 14:43
Кыргызстан определит конкурентные виды сырья для лёгкой промышленности
Бизнес 30 марта 13:10
В Кыргызстане запретили рекламу алкоголя в интернете
Кыргызстан 30 марта 11:06
Россия одобрила программу четырёхлетнего сотрудничества с Кыргызстаном
Кыргызстан 30 марта 09:45
Узбекистан и Кыргызстан расширяют сотрудничество приграничных районов
Узбекистан 29 марта 17:19
В Центральную Азию выехал первый товарный поезд из Китая
Бизнес 29 марта 16:31
Узбекистан ввёл скидки на поезда в Кыргызстан
Туризм 29 марта 15:57
Свыше 30 компаний из Кыргызстана примут участие в акции в Москве
Бизнес 29 марта 14:28