Президенты Кыргызстана и Турции провели переговоры в узком и расширенном форматах

В рамках двухдневнего официального визита Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в Турецкую Республику прошли переговоры с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в узком и расширенном форматах, сообщает пресс-служба президента Кыргызыстана.

Тепло поприветствов Президента Кыргызстана, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция всегда поддерживала демократическое развитие Кыргызской Республики и выразил уверенность, что отношения двух стран будут и далее укрепляться.

Соронбай Жээнбеков и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили многие аспекты двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения, межпарламентского сотрудничества, культуры и образования, а также вопросы привлечения инвестиций.

Главы государств подчеркнули потенциал сторон для повышения товарооборота до 1 млрд долларов в год.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что с 1992 года 3500 студентов Кыргызстана получили образовательные стипендии от Турции и назвал кыргызско-турецкий университет “Манас” успешным совместным проектом в сфере образования.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что с помощью Совета тюркоязычных государств были реализованы многие инициативы, как Всемирные игры кочевников, Тюркская академия в Астане, Фонд тюркской культуры и наследия в Баку.

«Имеется много общих планов в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, в связи с этим предлагается провести очередной Саммит Совета тюркоязычных государств в этом году в Бишкеке», - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он также предложил активизировать сотрудничество Торговых палат, создать Деловой совет между Кыргызстаном и Турцией.

Кроме этого Президент Кыргызстана отметил положительную работу Турецкого агентства по сотрудничеству и координации аппарата Премьер-министра Турецкой Республики (ТИКА), которое вносит немалый вклад в социальные проекты Кыргызстана.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, касаясь деятельности ТИКА, отметил, что агентство примет активное участие в реализации проектов в рамках Указа Президента Кыргызстана по объявлению 2018 года Годом развития регионов.

Сооронбай Жээнбеков отметил положительное сотрудничество с Турцией в сфере здравоохранения, культуры, спорта. Он пригласил турецкую сторону участвовать в третьих Всемирных играх кочевников на берегу Иссык-Куля.

Кроме этого Глава государства отметил, что 2018 год был объявлен международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) годом великого кыргызского писателя Чынгыза Айтматова и выразил уверенность, что турецкая сторона примет участие в мероприятиях, посвященных юбилею писателя. “Мой официальный визит в Турцию совпал с началом “Года Айтматова” – это историческое событие”, - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

По завершению переговоров в узком и раширенном форматах Главы двух государств выступили с заявлением перед средствами массовой информации, сообщили об основных моментах двусторонних переговоров.

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