Освобождена от должности снятая с рейса Сеул - Алматы замминистра Кыргызстана

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Зууракан Каденова освобождена от занимаемой должности заместителя министра труда и социального развития Кыргызстана, передает Кабар.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Ранее сообщалось, что сегодня в аэропорту Сеула заместитель министра труда и социального развития Зууракан Каденова была снята с рейса за то, что устроила дебош. Как сообщается, женщина якобы была пьяна и кричала на бортпроводников.

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