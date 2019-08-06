В Кыргызстане 40 человек пострадали при конфликте на месторождении золота

40 человек обратились за медицинской помощью после конфликта на месторождении в Кыргызстане, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник в Нарынской области Кыргызстана произошел конфликт между работниками китайской золотодобывающей компании и местными жителями. Около 300 человек из окрестных сел пришли к месторождению и потребовали остановить работу. После словесной перепалки стороны закидали друг друга камнями. Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали как минимум 20 человек.

“На 13.00 6 августа в Нарынскую областную объединенную больницу обратился за медицинской помощью 21 человек. Из них госпитализированы 20 человек: 19 работников китайской золоторудной компании Zhong Ji Mining, один местный житель. Один работник китайской компании переведен на амбулаторное лечение”, - сообщили в Минздраве.

Как отметили в ведомстве, у них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Состояние всех пострадавших оценивается врачами как стабильное.

“Кроме того, в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии за медицинской помощью (самообращение) обратились 19 пострадавших, все работники китайской золоторудной компании Zhong Ji Mining. На данный момент им проводится диагностика”, - отметили в Минздраве.

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