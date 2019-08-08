Состояние главы областного ГУВД Киргизии оценивается как крайне тяжелое

8 августа 2019 12:23 (UTC+04:00)

Начальнику ГУВД Чуйской области Киргизии Самату Курманкулову, который пострадал во время столкновения сотрудников силовых структур со сторонниками экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в ходе попытки задержания бывшего главы государства в его доме в селе Кой-Таш, сделали вторую операцию, его состояние оценивается как крайне тяжелое, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили агентству в Минздраве республики, врачи закончили проводить Курманкулову вторую операцию. Сейчас он находится в реанимации, в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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