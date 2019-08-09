Атамбаев отказался подписать следственные документы, заявил адвокат

9 августа 2019 12:20 (UTC+04:00)

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев не подписал следственные документы, сообщил его адвокат Сергей Слесарев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Алмазбеку Шаршеновичу предложили подписать уведомление о подозрении, протокол допроса, постановление о ходатайстве об изменении меры пресечения, документ о мере пресечения. Он не подписал ни одного документа. У каждого человека есть такое право. Атамбаев поступил правильно. Все, что делается в его отношении, это форменное беззаконие", - приводит Sputnik Кыргызстан слова Слесарева.

Как отмечает Sputnik, Cлесарев рассказал, что видел своего подзащитного примерно в 01.00. Они поговорили, а после были проведены следственные мероприятия. Адвокат добавил, что у Атамбаева было "хорошее настроение, он был уравновешен и спокоен".

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали 6 бойцов спецназа.

В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб. После долгих переговоров экс-президент Атамбаев сдался силовикам.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Кыргызстана Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов.

Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.

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