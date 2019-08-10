В Кыргызстане арестовали экс-главу аппарата Атамбаева

10 августа 2019 18:41 (UTC+04:00)

Бывшего главу аппарата экс-президента Алмазбека Атамбаева, его ближайшего советника Фарида Ниязова поместили под стражу до 8 октября за захват заложников, сообщили РИА Новости, как передает Trend, в канцелярии Первомайского районного суда Бишкека.

"Судья принял решение поместить Ниязова под стражу в СИЗО до 8 октября", - заявил собеседник агентства.

В среду вечером спецслужбы Кыргызстане начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали 6 бойцов спецназа. В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились.

Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался силовикам вечером в четверг. На следующий день после его задержания, в пятницу, последовали аресты и вызовы на допросы его ближайших сторонников, среди которых бывший глава аппарата президента Фарид Ниязов, советница Атамбаева Кундуз Жолдубаева, депутаты Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.

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