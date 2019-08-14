В Кыргызстане завели дело против уволенного экс-замглавы МВД

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, который вел переговоры с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Генерала Асанова, который вел переговоры с Атамбаевым и уговорил того сдаться правоохранительным органам в ходе столкновений в селе Кой-Таш, отправили в отставку в среду "за предательство интересов киргизской милиции и утерю доверия". Позже в МВД уточнили, что Асанов якобы покинул свой пост и отправился на переговоры ради "самопиара".

По данным Генпрокуратуры, в ходе служебного расследования установлено, что заместитель главы МВД Асанов своими действиями 7-8 августа 2019 года "неоднократно игнорировал требования и указания министра внутренних дел". По версии следствия, он без согласования с министром принимал самовольные решения, не имея на это право. Также Асанов, как выяснилось в ходе расследования, "оставил личный состав органов внутренних дел в опасности и без командования, тем самым грубо нарушив требования действующего законодательства". Следствие также подозревает экс-замминистра в сокрытии "улик, предметов от органов следствия и других документов, имеющих значение по делу".

"Изучив заключение служебного расследования, собранный материал Генеральной прокуратурой зарегистрирован в Едином реестре преступления и проступков по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 320 (Злоупотребление должностным положением) УК Кыргызской Республики. Проведение досудебного производства поручено Военной прокуратуре", - заявили в пресс-службе Генпрокуратуры. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа.

На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Кыргызстана Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.

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