В Кыргызстане пройдет международный форум «Евразийская неделя» государств-членов ЕАЭС

БАКУ/Trend/-В Бишкеке пройдет международный деловой форум «Евразийская неделя» государств-членов ЕАЭС под лозунгом «Консолидация. Развитие. Сила», сообщает Trend со ссылкой на Kabar который ссылается на на заместителя министра экономики КР Эльдара Алишерова.

По его словам, форум пройдет в государственной резиденции №1 «Ала-Арча» с 25 по 27 сентября.

«Повестка IV Международного форума «Евразийская неделя» ориентирована на обсуждение итогов пятилетия Договора о Союзе и обозначение новых векторов интеграции, на развитие сотрудничества с партнерами и создание площадки для бизнес-встреч. Программа форума предполагает организацию более 20 площадок по трем блокам. Это стратегический трек, включающий ключевые и перспективные направления развития ЕАЭС. Партнерский – здесь участники обсудят практические вопросы для бизнеса по основным отраслям, имеющим особую актуальность для Кыргызстана и ЕАЭС”, - сказал Алишеров.

Замглавы Минэкономики отметил, что особое место в «Евразийской неделе – 2019» займет выставка, которая будет посвящена сельскому хозяйству и пищевой промышленности. “К участию в выставке приглашаются не только опытные производители, готовые делиться компетенцией, но и компании, которые только находятся в поиске бизнес-решений. Данное мероприятие проводится уже четвертый год подряд. Результаты прошлых лет показали, что форум зарекомендовал себя как основное деловое мероприятие и площадка свободного обмена мнениями для представителей бизнес-сообщества, государственных структур и экспертного сообщества ЕАЭС и третьих стран”, - заявил Алишеров.

Он сообщил, что участие в Форуме бесплатное, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия: www.eurasianweek.org.

В свою очередь заведующий отделом Агентства по продвижению и защите инвестиций КР Нурлан Арипов сообщил, что популярность форума растет среди международных бизнесменов. “Сейчас интерес к участию на форуме испытывают бизнесмены дальнего зарубежья и даже стран Африки. Форум - площадка для обмена опытом и реализация новых возможностей бизнеса. Также на форуме могут участвовать эксперты разных отраслей и поделиться своим видением”, - сообщил Арипов.

Также председатель Национального альянса бизнес Ассоциации КР Сталбек Акматов призвал бизнес-сообщество активно участвовать в форуме, который имеет много возможностей. “Прежде всего, на форуме бизнесмены смогут получить информацию из первых рук о возможностях ЕАЭС, будущем союза, также расширить географию бизнеса, заключить контракты и т.д.”, - подытожил он.

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