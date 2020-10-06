Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили из СИЗО

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был освобожден во вторник демонстрантами из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Политик вышел на свободу после переговоров группы митингующих с руководством ГКНБ. Перед этим протестующие, не согласные с итогами парламентских выборов, захватили здание, где располагается администрация президента и парламент.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он был задержан 8 августа 2019 года в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области. Ему предъявили обвинения в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при реконструкции столичной ТЭЦ, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельного участка в Кой-Таше.