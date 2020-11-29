За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 423 новых случая коронавируса

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 423 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщили в Республиканском штабе, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Всего за весь период зарегистрировано 71 тыс. 971 случай COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровел 461 пациент, всего за весь период выздоровели 63 тыс. 407 человек.

Также за сутки зарегистрировано 6 летальных случаев: город Бишкек – 3, Нарынская область – 1, Ошская область – 1 и Чуйская область - 1. Всего за весь период умерли 1 тыс. 262 человека.

Кроме того, за сутки в стране проведено 3 тыс. 612 ПЦР-анализов.