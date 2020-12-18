В Киргизии зарегистрировано землетрясение силой 3,5 балла

На территории Иссык-Кульской области в ночь на 18 декабря произошло землетрясение силой в эпицентре 3,5 баллов, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Как сообщает Институт сейсмологии НАН КР, толчки ощущались в селах Светлая Поляна, Подгорное, Чоң-Кызыл-Суу – 3 балла, в селах Жети-Огүз, Тилекмат, Ак-Добо, Мундуз, Жалгыз-Орүк, Кызыл-Суу – 2,5 баллов.

По предварительным данным, жертв и разрушений не зарегистрировано.