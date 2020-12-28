Внешний долг Кыргызстана превысил 60% ВВП - Минфин

Внешний долг Кыргызстана превысил 60% ВВП. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил заместитель министра финансов Улукбек Кармышаков, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По его словам, Минфин действительно планирует внести изменения в бюджетный кодекс.

«В бюджетном кодексе нет точной части по этому поводу. Поэтому мы направили в парламент проект закона о внесении изменений в бюджетный кодекс для увеличения долгового порога до 70%. Это нормальная практика у стран - государство занимает у международных институтов. Заимствуя у международных доноров, мы должны развивать инфраструктуру и бюджетообразующие предприятия. К сожалению, у нас эти долги направляются на инфраструктурные проекты, такие как ТЭЦ, дорога Север-Юг, ЛЭП «Датка-Кемин». Они напрямую не приносят доходы, но мультипликативно они окупаются», - сообщил Кармышаков.