В конфликте на границе с Таджикистаном погибли трое граждан Кыргызстана

Три жителя Кыргызстана, в том числе ребенок, погибли в результате произошедших в четверг на границе с Таджикистаном вооруженных столкновений. Об этом кыргызскому агентству АКИ-пресс сообщил замминистра здравоохранения и социального развития республики Жалалидин Рахматуллаев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Жертвами вооруженного столкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана с кыргызской стороны стали три человека, в том числе один ребенок 2008 года рождения", - заявил замминистра. По его словам, в больницы страны из зоны конфликта "поступил 51 пострадавший".