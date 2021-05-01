Президент Кыргызстана объявил 1-2 мая днями национального траура

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому 1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике. Об этом сообщает отдела информационной политики аппарата президента страны, передает Trend со ссылкой на Кабар.

В результате вооруженного конфликта 29-30 апреля 2021 года на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области имеются многочисленные жертвы и пострадавшие как среди мирных граждан, так и военнослужащих. Вооруженное столкновение привело и к существенному имущественному ущербу мирных граждан и юридических лиц.

Так, выражая глубокую скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляется:

- объявить 1 и 2 мая 2021 года днями национального траура в Кыргызской Республике;

- в дни национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом приспустить Государственные флаги Кыргызской Республики;

- предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в дни национального траура;

- Правительству Кыргызской Республики совместно с органами местного самоуправления принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

По последним данным Минздрава страны, в результате вооруженного конфликта на границе погиб 31 человек, пострадали 154.