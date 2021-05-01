МВД Кыргызстана и Таджикистана договорились о скорейшем наведении порядка на границе

Кыргызстан 1 мая 2021 14:24 (UTC+04:00)
МВД Кыргызстана и Таджикистана договорились о скорейшем наведении порядка на границе

Первый заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков встретился с заместителем министра внутренних дел Таджикистана, внутренней службы Иброхимзода Нозимом на территории села Интернациональное Лейлекского района Баткенской области, передает Trend со ссылкой на КНИА «Кабар».

Как сообщает пресс-служба МВД, были обсуждены вопросы по стабилизации обстановки в селах Лейлекского района, наведению общественного порядка в приграничных селах, недопущению различных правонарушений, совместной охране общественного порядка для стабилизации ситуации на государственном уровне, организации патрулей из состава Кыргызской и Таджикской милиции, защите прав и безопасности каждого гражданина.

По итогам договоренности по обеспечению безопасности граждан, стороны смогли прийти к согласию по стабилизации ситуации.

Деятельность силовых структур Лейлекского района Баткенской области и Согдийской области полностью будут находиться под контролем Суйуна Омурзакова и заместителя министра внутренних дел Таджикистана Иброхимзода Нозимом. Стороны договорились о скорейшем наведении порядка, недопущении перестрелок, обеспечении безопасности граждан и совместном наведении порядка.

В настоящее время в Лейлекском районе Баткенской области принимаются все меры по полной стабилизации обстановки и поддержанию общественного порядка.

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