Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О Кабинете Министров Кыргызстана»

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, подписал Указ «О Кабинете Министров Кыргызстана». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента страны, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Конституцией, принятой референдумом 11 апреля 2021 года, устанавливается президентская форма правления, новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти.

Глава государства, принимая во внимание, что правительство КР считается ушедшим в отставку, и руководствуясь статьей 4 Закона КР «О Конституции Кыргызстана» от 5 мая 2021 года № 59, постановил:

Преобразовать правительство страны в Кабинет Министров Кыргызстана.

Считать Кабинет Министров Кыргызстана правопреемником правительства Кыргызстана.

Определить следующую структуру Кабинета Министров Кыргызской Республики:

– Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики;

– Министерство обороны Кыргызской Республики;

– Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;

– Министерство юстиции Кыргызской Республики;

– Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики;

– Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

– Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;

– Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

– Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

– Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

– Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики;

– Министерство сельского, лесного и водного хозяйства Кыргызской Республики;

– Министерство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики;

– Министерство цифрового развития Кыргызской Республики;

– Государственный комитет по экологии и климату Кыргызской Республики;

– Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики.

Кабинет Министров Кыргызской Республики состоит из:

– Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;

– первого заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;

– заместителя Председателя Кабинета Министров – министра экономики и финансов Кыргызской Республики;

– заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;

– заместителя Председателя Кабинета Министров – министра цифрового развития Кыргызской Республики;

– министров Кыргызской Республики;

– председателей государственных комитетов.

При Кабинете Министров КР действуют следующие органы исполнительной власти:

– Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений;

– Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

– Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций;

– Государственная служба финансовой разведки.

Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.